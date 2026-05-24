CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Ruhsar Selis Çelik: CHP'yi Saray Değil, Örgüt ve Halk Yönetir

CHP İzmir İl Gençlik Kolları, Genel Merkez'e yapılan polis müdahalesini protesto ederek, 'Ne korkarız, ne geri adım atarız' dedi ve direniş çağrısında bulundu.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Gençlik Kolları, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine tepki gösterdi. İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, "Ne korkarız, ne geri adım atarız. CHP'yi saray değil, örgüt ve halk yönetir" dedi.

CHP Genel Merkezi'nin polis müdühale boşaltılması üzerine illerde partililer il başkanlıklarında toplanıyor. CHP İzmir İl Gençlik Kolları, gerçekleştirilen basın açıklamasıyla direniş çağrısında bulundu.

Açıklamayı yapan İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, "CHP'yi saray değil, örgüt ve halk yönetir" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün CHP'ye yönelik yapılanlar, yalnızca bir partiye değil; halkın iradesine ve demokrasiye yönelik açık bir müdahaledir. Sabahın erken saatlerinde baba ocağımızı abluka altına alanlar da hukuksuz kararlarla partimizi dizayn etmeye çalışanlar da şunu iyi bilsin: Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmaz. Delegelerin ve halkın iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız."

Tüm genç arkadaşlarımızı bu zulme ve haksızlığa karşı direnmek, demokrasiye sahip çıkmak adına il Başkanlığımıza bekliyoruz. Ne korkarız, ne geri adım atarız. CHP'yi saray değil, örgüt ve halk yönetir."

Kaynak: ANKA
