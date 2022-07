CHP İzmir'den Ev Kadınları Buluşması. Deniz Yücel: 'Ev Kadınına Asgari Ücret Tutarında Maaş Bağlanacak'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir milletvekilleri, Bornova'da 300'e yakın ev kadını ile bir araya geldi. Amaçlarının kadınlara, CHP iktidarında hayata geçirecekleri Aile Destek Sigortası'yla kazanacakları hakları anlatmak olduğunu belirten Yücel, "Eve asgari ücretten az gelir giriyorsa ya da hiç gelir yoksa, ev kadınına asgari ücret tutarında maaş bağlanacak. Aile Destekleri Sigortası eşitsizlikleri bitirecek" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Kamil Okyay Sındır ve Atila Sertel ile CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın; CHP İzmir İl Başkanlığı'nın organizasyonuyla dün yaklaşık 300 ev kadınıyla Bornova Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıda buluştu.

"KADINLARIN HAKLARI GASP EDİLMESİN"

Deniz Yücel, ev kadınlarına CHP iktidarında hayata geçirecekleri Aile Destek Sigortası'yla kazanacakları hakları anlattı. Yücel şöyle konuştu:

"Kadınların günümüz iktidarı tarafından çiğnenen, yok sayılan, bazen de yapılan küçük bir düzenlemeyi bile lütufmuş gibi anlatan zihniyetinin tam zıttı bir anlayışımız var. Bazen 'Kadınlara haklarını vereceğiz' diyorlar. Bu ifade tarzı yanlış, üstten bakan bir ifade tarzı, biz kimiz ki kadına hakkını vereceğiz. Kadın zaten yaradılışından, insan oluşundan, herkes için yapılmış yasalardan ve evrensel sözleşmelerden dolayı o haklara sahip. Kimsenin lütfettiği bir şey yok, buna gerek yok. Yeter ki, kadınların hakları gasp edilmesin.

"KADININ OLDUĞU EVDE YOKLUK OLMAYACAK"

İktidara geldiğimizde hayata geçireceğimiz Aile Destekleri Sigortası eşitsizlikleri gidermek için sosyal devletin bir yansıması olacak. Eve asgari ücretten az gelir giriyorsa ya da hiç geliri yoksa, ev kadınına asgari ücret tutarında maaş bağlanacak. ve bu ücret sadece kadına verilecek. Çünkü kadın parasını önce çocuğu ve ailesi için harcar. Yani kadının olduğu evde yokluk olmayacak. Tüm kadınlarımıza bir de sözümüz var. İstanbul Sözleşmesi'ni iktidara gelişimizin hemen ardından ilk 24 saat içinde yeniden yürürlüğe sokmak için çalışmalar başlatılacak ve ülkemiz bu ayıptan kurtarılacak. Bu söylediklerim siyaset değil. Tüm bunlar, hangi görüşten olursa olsun, vatandaşlarımızın tümünün iyiliği, geleceği ve insanca yaşaması için yapılacak hizmetler. Bizim, 3 kırmızı çizgimiz var. Mustafa Kemal Atatürk, Ay yıldızlı bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Tüm çalışmalarımızı bu hassasiyet ve hedef doğrultusunda yaptığımızı kimse unutmasın."

SEVDA ERDAN KILIÇ: "YOKSULLUĞU BİTİRMEYE GELİYORUZ"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuşarak şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi iktidarımızın ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar taraf olacağız ve bu sözleşmeyi yasalarımıza entegre ederek bu cezasızlık haline bir son vereceğiz. Kadınların kılık kıyafet derdi olmayacak. 'Hangi ruju sürdün, kaç çocuk yaptın?' derdi olmayacak. 'O saatte orada ne işin vardı?' diye soran olmayacak. Kolluk kuvvetleri tarafından karakollardan geri çevrilmeyecek. Mahkemede kimse takım elbise giydi, kravat taktı diye indirim almayacak. Eşit işe eşit ücret olacak. Şiddetsiz, sömürüsüz bir ülke kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Aile Destekleri Sigortası'nı uygulayacağız. Yoksul hiçbir kadını erkeğe muhtaç etmeyeceğiz. Gidecek bankaya parasını çekecek, evlatlarına bakacak, huzur içinde yaşayacak. Bu topraklarda yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğun kökünü kazıyacağız. Yoksulluğu yönetmeye değil, yoksulluğu bitirmeye geliyoruz."

"KADINLAR SOSYAL HAYATTA DAHA ÇOK YER ALACAK"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, iktidarın kadınların özgürleşmesinden korktuğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Dayanışmayı büyüten, irade ortaya koyan, şiddetsiz ve eşit yaşama hakkı için ses yükselten kadınların omuzlarında Türkiye yeniden aydınlık yarınlara erişecek. TBMM tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi cumhurbaşkanı kararı ile feshedildi. Yargı ve yasama tanımaz, yürütmenin tek adamı yetki ihlallerine de bir yenisini ekledi. Kimse merak buyurmasın, iktidara geldiğimizde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 24 saat içinde İstanbul sözleşmesi yürürlüğe girecek. Kadın, toplumumuzu şekillendiren en önemli yapı taşıdır. Cumhuriyet devriminin kadınlara sunduğu kazanımlarını koruyacak, bu devrimleri daha da ileriye hep birlikte taşıyacağız. Kadınlara sosyal hayatta, iş yaşamında, siyasette, temsilde daha çok yer almasına olanak vermeliyiz. Bunun sağlanması konusunda da sorumluluk hepimizin. İktidarımızda bunu beraber başaracağız."

SERTEL: "KADINLAR İSTERSE DÜNYAYI TERSİNE ÇEVİRİR"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise şunları kaydetti:

"Kadınlar çocuklarının üstüne titrer, onları yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapar. Sıkıntı çekerler, kendi boğazlarından keserek onları okuturlar. Yeter ki bu ülkeye yararlı insanlar olsun isterler. Ama sonuçta gelir, bir iktidar çocuklarınızı mülakatlarda eler, işsiz bırakır, geleceklerini karartır. Ama bu günler geçiyor. Çünkü Türkiye de bir gerçek var. Siz varsınız, kadınlar var. Kadınlar isterse dünyayı tersine çevirir. Kadınlar bir araya geldiği zaman zamma, zulme ve bu faşist iktidara karşı gerekeni yapacaktır. Hepinize verdiğiniz mücadelelerde başarılar diliyorum. Kadınların her sorunlarında ve her konuda yanlarında olmaya devam edeceğim."