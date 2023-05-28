CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Sandık başında çalışan arkadaşlarımızın görevi bitmedi

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'deki seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soyer, sandık görevlilerine çağrıda bulunarak 'Yani görev bitmedi aslında, sandık başında çalışan arkadaşlarımızın görevi bitmedi. Belki de asıl şimdi başlıyor ve son ana kadar, yani ıslak imzalı tutanaklar tamamlanıp gerekli mercilere ulaştırılana kadar görevin başında olmaya devam edecektir arkadaşlarımız' dedi. Haber, siyaset kategorisinde yer almaktadır.

KERİM UĞUR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sandık görevlilerine çağrıda bulunarak "Yani görev bitmedi aslında, sandık başında çalışan arkadaşlarımızın görevi bitmedi. Belki de asıl şimdi başlıyor ve son ana kadar, yani ıslak imzalı tutanaklar tamamlanıp gerekli mercilere ulaştırılana kadar görevin başında olmaya devam edecektir arkadaşlarımız" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'deki seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soyer, şunları söyledi:

"SANDIK BAŞINDA ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN GÖREVİ BİTMEDİ"

"Yani görev bitmedi aslında, sandık başında çalışan arkadaşlarımızın görevi bitmedi. Belki de asıl şimdi başlıyor ve son ana kadar, yani ıslak imzalı tutanaklar tamamlanıp gerekli mercilere ulaştırılana kadar görevin başında olmaya devam edecektir arkadaşlarımız. Katılım oranı muhtemelen 14 Mayıs'taki gibi bir oran. Yani bizim yaptığımız gözlemler, başkanımızla beraber aldığımız duyumlar çerçevesinde üç aşağı beş yukarı benzer seviyelerde, İzmir için söylüyoruz tabii. Yine de tabii rakamlar daha net birazdan ortaya çıkar. En azından şunu söylemek mümkün, ufak tefek pürüzlere rağmen, ufak tefek yaşanan sıkıntılara rağmen genel olarak İzmir içinde sakin, huzurlu bir seçim günü yaşandı. İnşallah sonuçlar da hepimiz için değerli ve son derece önemli olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle tüm sandık başında bulunan arkadaşlarımıza, görevlilere buradan bir kez daha söylemiş olalım. Asla sandık başlarından ayrılmayınız ve son ana kadar da görevinizi yapmaya devam ediniz."

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI SANDIKTA SAYIMA EŞLİK ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ise şunları söyledi:

"CHP'lilere yakışır bir biçimde, vakur bir biçimde seçimi tamamladılar. Şimdi sayımlara geçiyoruz. İlk önce tüm vatandaşlarımızı sandıkta sayıma eşlik etmeye davet ediyoruz. Bugün güzel bir demokrasi şöleni olacak sandıkların gördüğümüz kadarıyla neşeliydi, sonuç da neşeli çıkacak inşallah."

"BİZİM 9 BİN 897 SANDIĞIMIZIN HEPSİNDE SABAH 07.00 İTİBARIYLA GÖREVLİLERİMİZ VARDI"

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir sandıkta Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan tercihli hazır oy pusulaların seçmene verildiği iddialarına ilişkin soru üzerine Aslanoğlu, "Karabağlar'da bir sandıkta bir oy pusulası var. Buna ilişkin de tutanak tutuldu. Ama bu böyle bütün sandıklarda gördüğümüz ya da ilçelerde gördüğümüz bir olay değil. Tek ve tutanağı tutulmuş durumdadır. Geçersiz olarak kabul edilmiş durumdadır. Bir vatandaşın zarfından böyle bir oy pusulası çıktı" dedi. Aslanoğlu, CHP örgütlerinin seçim sürecindeki çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabah 05.00 itibarıyla tüm örgütlerimiz ayaktaydı. 06.00'da bizim sandık görevlilerimiz bir araya gelirler. 9 bin 897 sandığımız var. Bazılarında asil ve yedeklerde hasta olanlar olabilir. Bu saate kadar gördüğümüz Bornova'da böyle 3 sandığımız, Buca'da 2 sandığımız var ama onların yerine müşahitler konur. Bizim 9 bin 897 sandığımızın hepsinde sabah 07.00 itibarıyla görevlilerimiz vardı. Sandık görevlilerimizin dışında da her sandıkta en az 2 -3 tane de müşahidimiz vardı ayrıca. 10 bin sandıkta 7, 8, 9 tane bu olabilecek bir şeydir. Hastalanırlar, acile giderler, çocukları hastalanır. Onların yerine biz yedeklerini ya da müşahitleri koyarak tamamlarız."