CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Türkülerle Anadolu Konseri'nde Yörüklerle Buluştu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Türkülerle Anadolu Konseri'nde Yörüklerle bir araya geldi.

Karşıyaka Belediyesince Ege Bölgesi Aydınlı Yörükler ve Efeler Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'nun düzenlediği konsere katılan Tugay, Yörüklerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Anadolu'nun türküsüz olamayacağını ifade eden Tugay, şunları kaydetti:

"Bu millet, kahramanların, zaferlerin, başarıların, çok asil davranışların, merhametin milletidir. Ben bu millete inşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha büyük başarıları yakıştırıyorum. Sizlerin yetiştirdiği ve İzmir'in bir evladı olarak, vatanıma, milletime hizmet etme onuruna sahip olduğum sürece, milletimizin çok daha yükseklere çıkması, ülkemizin bütün sorunlarından arınması için üzerime düşeni yapacağım. Gücümüzü her zaman sizlerden, tarihimizden, gelenek ve göreneklerimizden aldık. Sizler ve türkülerimizle beraber onları korumaya devam edeceğiz."

Yörüklerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Tugay, seçimleri kazanmaları halinde değerlerin yaşatılması için her türlü çalışmayı yapacaklarını kaydetti.

Ege Bölgesi Aydınlı Yörükler ve Efeler Derneği Başkanı Mehmet Oğuz, konuşmasının ardından Tugay'a çiçek takdim etti.