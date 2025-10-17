CHP İzmir 39. İl Kongresi'nde Blok Liste Kararı Alındı

(İZMİR) – Cumhuriyet Halk Partisi 39. İzmir Olağan İl Kongresi, Kültürpark Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda "Tek yürek iktidara" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Kongrede divana kongrenin blok listeyle yapılması önerisi getirildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığındaki divan tarafından yapılan oylama sonucunda kongrenin blok listeyle yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Kongrede blok liste aleyhinde söz alan il kongre delegesi Birol Soylu, "Partiler ilkeleriyle birbirinden ayrılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinde de çarşaf liste vardır. Geçen seçimde de çarşaf liste diye kürsüye aynı gömleğimle çıktım. Bütün salon, çılgınca alkışladı ama bloğu oyladı. Bu da sizin takdiriniz ona da saygı duyuyorum. Ancak sadece Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, geçen İzmir'deki kongreden sonra çarşaf listenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde olduğunu blok listenin AK Parti'ye uygun olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çarşaf listenin vazgeçilmez olduğunu bizzat söylemiştir. Ben genel başkanımın sözlerini dimdik arkasındayım. Genel başkanım 'çarşaf' diyor ben de 'çarşaf' diyorum. Korkmayın, yılmayın. Çarşaf liste demokrasidir. Bu bir başkaldırı değildir arkadaşlar. Bu tüzüğün gereğidir. Sizden rica ediyorum. Yok efendim 10 saat sürermiş, iki gün sürsün. Bırakın bu kongre, demokrasi şöleni olsun, buna izin verin" dedi.

Şırlancı: "Olağanüstü zamanların tedbirleri de olağanüstü olur"

Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı ise blok liste lehinde yaptığı konuşmada "Bugün burada yalnızca bir listeyi değil İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini birliğini ve gücüne oyluyoruz. Biz bu salona kimseyi dışlamak, kimseyi ötekileştirmek için değil, partimizi bir arada tutmak, enerjimizi İzmir halkının sorunlarına yöneltmek için geldik. Bugün önümüzde iki seçenek var. ya içe dönük tartışmalarla enerjimizi tüketeceğiz ya da tek yürek tek ses güçlü bir örgütle iktidar yoluna yürüyeceğiz. Farklı düşünceler elbette zenginliğimizdir. Ama o zenginlik, bir program, bir hedef ve bir uyum içinde olursa değer kazanır. Sayın Grup Başkan Vekilimizin ifade ettiği gibi olağanüstü zamanların tedbirleri de olağanüstü olur. Bu anlayışla hazırlanmış blok listeye oy vermek kişilere değil CHP'nin ortak geleceğine oy vermektir. Unutmayalım arkadaşlar, ayrılıklar iktidara birlik ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırır. Hep birlikte daha güçlü iktidar olacağız" ifadelerine kullandı.