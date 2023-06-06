CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Genel Başkan Başdanışmanı oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı görevlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı görevlendirdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine Namık Tan'ı getirdi.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel