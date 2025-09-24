Haberler

CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı-1

Güncelleme:
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ara kararı iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
