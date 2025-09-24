CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı-1
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ara kararı iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel