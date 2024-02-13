CHP İstanbul İlçe Adayları Açıklandı
CHP'nin 39 ilçe adayı, İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklandı. Adaylar alfabetik sıraya göre sahneye çağrıldı.
CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısında CHP'nin 39 ilçe adayları açıklandı.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in konuşmalarının ardından alfabetiksırayagöreaçıklandı. 39 ilçenin adayları tek tek sahneye aileleri ve ilçe başkanları çağrıldı. Adaylar şöyle:
Adalar : Ali Ercan Akpolat
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Bakırköy: Prof. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beşiktaş Rıza Akpolat
Beykoz: Alaattin Köseler
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu : İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca : Erhan Güzel
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Esenler: Hasan Dalkıran
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Fatih : Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Kadıköy: Mesut Kösedağı
Kağıthane: Tonguç Çoban
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe : Esin Köymen
Pendik: Tarık Balyalı
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sarıyer : Mustafa Oktay Aksu
Şile: Özgür Kabadayı
Silivri: Bora Balcıoğlu
Şişli: Resul Emrah Şahan
Sultanbeyliği: Dr. Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Zeytinburnu: Onur Soytürk