CHP İstanbul İl Kongresi'nde Provokasyon Girişimleri

Haber : Hakan KAYA/Kamera: Altuğ EKEN

CHP Olağaünsü İstanbul İl Kongresi, sabah saatlerindeki durdurma girişiminin YSK kararıyla önlenmesinin ardından oy verme işlemiyle devam ediyor. Durdurma girişimiyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisini kurtarmak için yargıyı araçsallaştırmasının sonuçlarını yaşıyoruz" dedi. Özçağdaş şöyle devam etti:

"Partiye AKP iktidarıyla birlikte zarar vermeye çalışan bir zümre var"

"Yüksek Seçim Kurulu'nun açık kararına rağmen İstanbul olağanüstü il kongremizi gerçekleştiriyoruz ve sabah saatlerinde yine birtakım provokasyonlar gerçekleştirildi. Buraya gelip kongreyi durdurmaya çalışanlar oldu. İşte taraf çok açıkça taraf olan bir mahkeme başkanı var. Hiçbir seçim hukukunu, hiçbir yasal süreci tanımamaya çalışan, tarafsızlığını yitirmiş, aparat haline dönüşmüş bir mahkeme var. YSK kararına rağmen müdahale etmeye çalıştı. YSK da doğal olarak alması gereken kararı aldı ve kongrenin devamına karar verdi. Biz de delegeler olarak olağanüstü il kongresi olarak oylarımızı verdik. Burası işin birinci tarafı. İkincisi bu araçsallaşmış yargının aparatı olan, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş ama bugün partiye AKP iktidarıyla birlikte zarar vermeye çalışan bir zümre var. Küçük bir grup var. Onlara da geçen kongrede neredeyse tamamını oluşturan bütün arkadaşlarımız bugün bir cevap veriyorlar. Geçen kongrede hatırlayacaksınız, neredeyse yarı yarıya bitmişti. Bugün o iki yarıyı oluşturanların tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak için İstanbul olağanüstü il kongremize geldiler ve oylarını kullandılar. Bugün bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi iradesinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir saldırı karşısında geri adım atmayacağımızın da göstergesi oldu bu. Gerek kurultayımızda, gerek kongremizde tüm Cumhuriyet Halk Partililer bize yapılan saldırının aslında boş olduğunu Cumhuriyet Halk Partililerin bir ve bütün olduğunu bir kez daha göstermiş oldular"