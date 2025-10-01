CHP İstanbul İl Kongresi İhtiyati Tedbir İtirazı Reddedildi

(İSTANBUL) - İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin alınan ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı reddetti. Kararda, göreve getirilen kurulun parti üyesi olması zorunluluğu olmadığını, belirlenen kişilerin yetkinliğinin mahkemenin takdirinde olduğu vurgulandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de alınan ara kararın ardından CHP'nin yaptığı itirazı değerlendirdi. Mahkeme kararında, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinde "demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırılıklar" bulunduğu, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığında etkilendiği yönünde yaklaşık ispat şartının sağlandığı belirtildi. Kararda ayrıca ifade tutanakları, banka ve tapu kayıtları ile SGK belgelerinin incelendiği vurgulandı. İddiaların basit bir şüpheyi aştığına dikkat çekildi.

CHP'nin itirazında, kongre kararlarının ancak seçim kurulları tarafından denetlenebileceği, mahkemenin siyasi parti iç işleyişine müdahale ettiği ve tedbirin Anayasa'ya aykırı olduğu savunulurken, görevlendirilen Geçici Kurul üyelerinin kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildikleri anımsatıldı.

Mahkeme, verdiği ara kararla itirazları yerinde görmedi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Göreve getirilen kurulun parti üyesi olması zorunluluğu olmayıp belirlenen kişilerin yetkinliği mahkemenin takdirindedir. Daha önce de açıkladığımız üzere 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Seçimleri hakkındaki iddialar, soruşturma dosyası ve akabinde soruşturma dosyasının ceza dosyasına dönüşmesi, ceza mahkemesi sonucunun huzurdaki davayı etkileyecek, ilgili kongrenin yasal süresinin yakın zamanda dolacak ve yeni seçimlerin yapılacak olmasından dolayı bu seçimlerin demokratik ilke ve esaslara uygun olarak yapılabilmesi, seçim öncesi sürecin objektif ve

tarafsız olarak yürütülmesi, seçim yarışının demokrasi ilke ve esaslarına uygun olarak fikir ve politikalar üzerinden yapılabilmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

Yukarıda izah edilen gerekçelerden dolayı 02/09/2025 tarihli ara kararımızın hukuka uygun olduğu, davalı tarafın itirazlarının ise hukuki dayanağı olmayan savunmalardan ibaret olduğuna kanaat getirilerek itirazların reddine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."