CHP İstanbul İl Kongresi İçin Olağanüstü Toplantı Tarihi Belirlendi

Güncelleme:
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin mahkeme tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, delegeler 24 Eylül'de olağanüstü il kongresi düzenlemek için başvuruda bulundu.

(ANKARA) - CHP'de İstanbul İl Yönetimi'nin İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul İl Kongresi delegelerinin imzalarıyla İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül Çarşamba günü yapılması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu.

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından delegeler Olağanüstü  İl Kongresi için notere başvurmuştu. Parti kaynakları tarafından il delegelerinin neredeyse tamamının imza verdiği aktarılırken, CHP Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Başvuruya göre İstanbul Olağanüstü İl Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
