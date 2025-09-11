CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Önemli Gelişme

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesine ilişkin, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin haksız ve hususuz verdiği kayyuma ilişkin tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkmış oldu. Şimdi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin resen bu kararı kaldırması lazım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftci, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal istemini reddetmesinin ardından, Halk TV televizyonunda konuştu.

Bu kararla, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl yönetiminin tedbiren görevden alınarak yerine çağrı heyeti atanmasına ilişkin 2 Eylül tarihli ara kararının hükümsüz kaldığını öne süren Çiftci, şunları kadyetti:

"Bizim en başından söylediğimiz gibi bu dosyaların Ankara'da da görülüyor olması lazımdı. Çünkü tüzel kişiliği temsil yetkisi Ankara'da. Dolayısıyla görevli mahkeme Ankara mahkemeleri. O yüzden burada İstanbul'da açılıp da İstanbul'da yetkisizlikle görülen iki dava vardı. İki davacı tarafından açılmış, iki birleşen dava vardı. Bunların zaten tedbir talepleri reddedilmişti. Bugün ise esastan duruşması vardı. İlk duruşmaydı. Biz bugün zaten bir ret kararı bekliyorduk. Bugün yapılan duruşmada dosyanın esastan reddine karar verildi. Aslında şunu söylüyoruz: İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi'nin haksız ve hususuz verdiği kayyuma ilişkin tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkmış oldu. Şimdi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin resen bu kararı kaldırması lazım. Bu da şu demek, aslında İstanbul İl Kongresi'nde herhangi bir sıkıntı olmadığı, her şeyin usulüne uygun olduğu, her şeyin şeffaf olduğu ve tırnak içerisinde söyleyelim; onların tabiriyle 'bir şaibe' olmadığı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edildi.

"Burada esastan verilmiş bir karar var"

Bu karar İstanbul'u elbette bağlayacak. Tedbir kararı bir geçici önlem. Burada esastan verilmiş bir karar var. Yani 'yargılamayı yaptım, delilleri topladım ve bu davayı kabul etmeme yönelik bir delil bulamadım' diyor esasta. Dolayısıyla esastan verilmiş bir karar, başka bir yetkisiz mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararını kaldırır ortadan. O tedbir kararı bir hüküm doğurmaz. Dolayısıyla kendisini geçici heyet diyen kayyumun da görevi şu an itibarıyla yok sayılıyor. Olmayacak bir görev halinde şu an. Ankara esastan kararı verdi. Burada dikkat edilmesi gereken şey, bu dosyanın esastan karara çıkmış olması."