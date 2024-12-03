Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti

Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti
ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti programı yenileme çalışmalarının önemine dikkat çekti ve sosyal medyada dolaşan kurultay dedikodularının partiyi olumsuz etkilediğini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı kapsamında başlatılan parti programı yenileme çalışmalarının, parti içi gündemlerinin en önemli maddesi olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki "CHP'de kurultay olacağı" yönündeki iddialara değinen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kurultay çağrısı yapmak ve çıkıp açıkça imza toplamaya başlamak başka bir şey, 'Her an kurultay olabilir' dedikodusu üretip yaymak ve sanki partinin böyle bir gündemi varmış gibi ortaya çıkmak başka bir şeydir. Partiyi, sanki olağanüstü kurultay ihtiyacı varmış gibi göstermek, gösterilmesine vesile olmak asla kabul edilemez. Ülkenin bugünkü şartlarında böyle davrananlar kesinlikle halkın gönlünde, vicdanında kendilerine yer bulamazlar. 'Kurultaylar partisi' olarak anıldığımız günleri artık geride bıraktık, bundan sonra 'Kurultay dedikoduları partisi' de olmayacağız."

İmamoğlu, israfı değil üretimi teşvik eden bir parti programı ortaya konulması gerektiğine dikkati çekerek, "Hepimizin en önemli önceliklerinden biri, kesinlikle tüm muhalefetle birlikte, onlara liderlik ederek Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme taşıma iddiası olmalıdır." diye konuştu.

"Sosyal medyada parti meselelerini konuşuyorsa bir sorun var demektir"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise partiyle ilgili sosyal medyadaki paylaşımlara işaret ederek, "Bir yıl içerisinde yapılmış üç danışma kurulu toplantısının birine bile katılmayan bir seçilmiş arkadaşımız, sosyal medya üzerinden parti meselelerini konuşuyorsa burada bir sorun var demektir. Kim medya, sosyal medya aracılığıyla partinin tartışılmasına sebep oluyorsa bilmelidir ki iktidarın ekmeğine yağ sürmektedir. Gelin bu toplantılarda derdinizi anlatın, buralarda karşılıklı konuşalım. 'Yok ben sosyal medyada yazarım, televizyondan konuşurum.' diyorsanız, sizlere bir şeyi hatırlatırız; CHP, Türkiye'nin birinci partisidir, genel başkanı ve tüm örgütüyle tek bir şeye kilitlenmiştir; iktidar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
img

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu
img

Hastanelerde büyük değişiklik
img

Yıllık kira artış oranı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kediler rüya görür mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.