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CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturma Devam Ediyor

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CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer 'tanık' sıfatıyla, videoda görülen Tuncay Yılmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa çağırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer "tanık" sıfatıyla, videoda görülen Tuncay Yılmaz ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturmada, yeni isimleri ifade vermeleri için adliyeye çağırdı.

Bu kapsamda, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in "tanık" sıfatıyla, para sayma görüntülerinde olduğu görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ise "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz da dün şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Ayrıca şüpheli Fatih Keleş'in bugün savcılıkça ifadesi alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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