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CHP İstanbul İl Başkanlığındaki Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturma Devam Ediyor

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CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin açılan soruşturma kapsamında eski basın danışmanı Can Poyraz ve eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"Şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alındığı belirtilen Poyraz ve Nas, ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Bu kişiler, basın mensuplarına görüntü vermemek için yangın merdiveni çıkışını kullandı.

Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de yarın savcılığa gelerek ifade vermeleri bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin, maddi gerçeğin ortaya konulması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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