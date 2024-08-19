CHP İstanbul İl Başkanlığı Tüzük Kurultayı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla "Tüzük Kurultayı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu siyasi partilerin demokratikleşmesinin, ülkenin de demokratikleşmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu erimiş ve sıkıntı çeken siyasi partilerin var olduğu ortamda bizim mevcut durumumuzla övünmeye veya gurur duymaya asla tahammülümüz olamaz. Bu gerçeği görerek önümüze bakmalıyız. Geçtiğimiz yıl partimizin 100. yılını kutladığımız etkinlikte, ' Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir' demiştik. Bu anlamda çok net ifade edeyim Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz, olamamalıdır."

Vatandaşların yaşanan krizlerde muhalefeti seçenek olarak görmemesinin parti içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "2023 seçimlerinde de aynı sonuca sürecin evrilmesi bizi artık farklı düşünmeye ve başka bir düşünce üretmeye sevk etmelidir. Aynı şeyleri yaparak, aynı sonuçları alamayacağımızı seçimden bir gün sonra, içim yanarak dile getirmiştim. Partide açıkçası bu çabamızın karşılık bulması ve bugün böylesi bir zaman diliminin yaşanıyor olması, beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oyla birinci parti olması, beni çok mutlu etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Kalıcı politikalar ile yeni bir vizyon sunulmasının şart olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok üstün görevler düşmektedir. En önemlisi partinin kendi içinden başlayarak daha demokratik, daha katılımcı, daha kapsayıcı bir partiye dönüşmesi şarttır." dedi.

Eylül ayında başlatacakları tüzük kurultayını, değişim hareketinin kalıcılaşması için önemli bir adım olarak gördüklerini belirten İmamoğlu, nüfusu en çok olan İstanbul'da bile siyasete katılımın azaldığını, bu durumun dikkate alınarak vatandaşlarla daha güçlü diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

Programa, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yanı sıra ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.