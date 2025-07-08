CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçimlerinde Hile İddiası: Soruşturma Başlatıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında ifadeler alınacak.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'inde aralarında olduğu bazı şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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