CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde Hile İddiası: 10 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianamede, savcılığa bir CD ile ihbar dilekçesi teslim edildiği, incelenen CD'de CHP'nin Ekim 2023'te gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar içerdiğinin görülmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

İhbar dilekçesinde, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak'ın, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi adına delegelere para teklif edildiği iddialarının yer aldığı kaydedildi.

İddianamede, ihbar dilekçesi ile CD üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı ifade edildi.

CD içerisinde yer alan konuşma kayıtlarında, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verilmesi konusunun konuşulduğu, oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve 3 kişi için 750 bin lira istediklerini söyledikleri aktarıldı.

CHP İstanbul İl Delegesinin tanık ifadesi

İddianamede, CHP İstanbul İl Delegesi Müslim Aytaç'ın tanık olarak alınan ifadesine de yer verildi.

Aytaç, savcılığa verdiği ifadesinde, Pendik'te oturduğu için Pendik ilçe başkanı ve yönetimine de destek verdiğini dile getirdi.

Partide Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki liderlik yarışının ilçe teşkilatlarından başladığını ifade eden Aytaç, İstanbul İl Kurultayından ve CHP Genel Kurultayından önce yapılan CHP Pendik İlçe Başkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Niyazi Güneri ile Özel'i destekleyen Erol Şahin'in aday olduklarını aktardı.

Delegeye KİPTAŞ'tan 2 ev verildiği iddiası

Pendik'te Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle ilçe başkanı seçilen Niyazi Güneri'nin devam eden süreçte konuşmalarını yükseksen derece değiştirerek il başkanlığı seçiminde Özgür Çelik'i desteklemelerini istediğini anlatan Aytaç, ifadesine şöyle devam etti:

"Biz Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek Niyazi Bey'i ilçe başkanı seçtirdiğimiz için İl Kongresinde de Cemal Canpolat'ı desteklememiz gerekirdi. Bahse konu süreçte yapılan görüşmelerde kendisine defalarca neden böyle bir değişiklik yaptığını sorduk. Kendisi ısrarla yenilikten yana olduğunu söyledi. Sonrasında Pendik ilçesinde bulunan 25 il delegesinden, kendisi ile 6 kişiyi Özgür Çelik'e oy vermeye ikna etti. Devamında CHP İl Başkanlığını Özgür Çelik kazanınca, CHP Genel Kurultayına kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Yani bu şahıslar aynı zamanda kurultay delegesinde Özgür Özel'i desteklemiş oldular. Ancak sonradan öğrendiğimize göre Niyazi Bey'in il kongresi ve genel kurultay sürecinde İBB'ye bağlı olan KİPTAŞ'tan 2 ev sahibi olduğunu öğrendik. Sonrasında siyasi toplantılar esnasında bu husus kendisine sorulduğunda, evleri aldığını ancak kendi parasıyla aldığını beyan ettiğini duyduk."

Savcılığın değerlendirmesi ve ceza istemi

İddianamede, "şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde şüpheli Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı" kaydedildi.

Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün, 2820 sayısı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede İbrahim Feyzi Ünal, Ozan Işık, Yücel Akdemir, Coşkun Tosun, Hayati Kaya, Hakan Bekar, Meriç Pekkip, Baki Aydöner, Kenan Öner, Özgen Nama, Kenan Özdemir, Özcan Polat hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.