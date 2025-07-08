CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçiminde Hile İddialarıyla Soruşturma

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CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı hile yapıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada, İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 10 kişi ifadeye çağrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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