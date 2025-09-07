CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gerilim: Polis Engellemesi Yaşandı

(İSTANBUL) - CHP İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek ve CHP'li İstanbul milletvekilleri ile bina önünde konuşlanan polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri, il binasına giriş ve çıkışları engelliyor. İl Başkanlığına giden yollar da polis ekipleri tarafından kapatıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermesinin ardından, İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan CHP İl Gençlik Kolları üyeleri, bu gece saat 23.00'da vatandaşları il başkanlığı önüne çağırdı.

İstanbul Valiliği bu çağrının ardından, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin, bugün saat 20.00'den 10 Eylül 2025 günü saat 23.59'a kadar yasaklandığına ilişkin açıklama yaptı ve Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.

Ali Mahir Başarır, "Yüzlerce polis tarafından sarıldık! İstanbul İl Başkanlığımıza giriş ve çıkış yapılamıyor. Tüm İstanbulluları buraya, milli iradeye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu ülke bu kötülüğü hak etmiyor" şeklinde paylaşım yaptı.