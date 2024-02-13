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CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Adaylara Destek Eylemi

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AVCILAR ve Sarıyer'de aday olan mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceği yönündeki iddialar üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, eylem yaptı. Belediye başkanlarına destek veren partililer, ithal aday istemediklerini belirterek genel merkeze çağrıda bulundu.

AVCILAR ve Sarıyer'de aday olan mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceği yönündeki iddialar üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, eylem yaptı. Belediye başkanlarına destek veren partililer, ithal aday istemediklerini belirterek genel merkeze çağrıda bulundu.

Ankara'da CHP'nin aday belirleme toplantısı sürerken, Avcılar ve Sarıyer'de aday olan mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceği yönündeki iddialar üzerine bir grup partili CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Aday olan şu anki başkanlara destek veren partililer, genel merkezlerine çağrıda bulunarak Sarıyer ve Avcılar'da aynı kişilerin aday gösterilmesini istedi.

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'ye destek veren Aslan uzun, "Biz Avcılar'da Turan başkanı istiyoruz. Avcılar'a ithal başkan istemiyoruz. 40 yıldır imar sorunu olan bir Avcılar'ın sorununu çözen başkanın yolsuzluğu yok, hırsızlığı yok. O yüzden Avcılar'da tekrar Turan başkanı istiyoruz" dedi.

Bir başka partili ise, "Bugün Turan Hançer'li  için buradayız. CHP Genel Merkezi'ne buradan sesleniyoruz. Bugün kentsel dönüşüme çözüm üretmiş bir başkana destek vermek için buraya geldik" şeklinde konuştu.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e destek vermek için gelen Rüşan Aydın ise, Sarıyer Şükrü Başkan'ın şahsi çabaları ile kazanılmış bir belediyedir. Sarıyer'in kişisel entrikalara alet edilerek kaybedilmesini istemiyoruz. Binlerce Sarıyer'li olarak Şükrü Genç'in aday yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Partililer her iki belediye başkanına destek sloganları attı. Uzun süre bekleyen partililer gecenin ilerleyen saatlerinde il başkanlığının önünden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Sarıyer Avcılar Politika Güncel Haberler

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