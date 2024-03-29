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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Para Sayma Görüntüleri Soruşturması Devam Ediyor

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, iş insanı Hüseyin Köksal'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İş insanı Hüseyin Köksal bu kapsamda ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık katına çıkan Köksal, "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsümbül, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Turgay Özcan da şüpheli olarak ifade vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hüseyin Köksal İstanbul Hukuk Politika Güncel Haberler

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