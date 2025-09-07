Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Protesto: Polis Barikatları Aşıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis tarafından abluka altına alınmasının ardından yüzlerce yurttaş, barikatları aşarak il başkanlığına doğru yürüdü. Gerilimli anların yaşandığı protestoda, vatandaşlar, 'Aç, aç barikatı aç' sloganları attı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çevresinin polis tarafından abluka altına alınması sonrası yüzlerce yurttaş, CHP İl Başkanlığı'na doğru yürüdü. Polisin kurduğu barikatlara yüklenen vatandaşlar, "Aç, aç barikatı aç" sloganları attı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl yönetiminin tedbiren görevden alınmasının ardından akşam saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını abluka altına aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Buradan sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri; İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" açıklaması geldi.

İstanbullular, polis tarafından abluka altına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yürümeye başladı. Polis tarafından kapatılan yollarda kurulan barikatlar önünde eylem yapan yüzlerce vatandaş, "Aç, aç barikatı aç", "Sen kimin polisisin?", "Sarayın değil, halkın polisi ol", "Yüklen, yüklen barikata yüklen" sloganları attı, alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti.

Polis barikatlarını aşanların, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yürüyüşleri sürüyor. Zaman zaman polisle vatandaşlar arasında gerginlik yaşanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.