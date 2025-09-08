CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Polis Ablukası ve Biber Gazı Müdahalesi

Haber: Çağatan AKYOL-Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR-Hakan KAYA-Altuğ EKEN/Onur DURSUN

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan ablukası, polisin yurttaşlara ve bazı milletvekillerine biber gazlı müdahalesiyle daraltılmaya başlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İstanbul Valisi'ne ulaşamadıklarını belirterek, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yaşanan gelişmeler çerçevesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası dün 18.00'den itibaren polis ablukasına alındı. Bugün saat 11.00 sıralarında Vadi İstanbul bölgesinde polis bariyerlerini geçmeye çalışan yurttaşlara polis biber gazıyla müdahale etti. Fenalaşan yurttaşlar oldu. Bazı yurttaşlar gözaltına alındı. Bir süre sonra çevik kuvvet ablukası daraltılmaya başlandı. İl binası çevresinde bu duruma tepki gösteren bazı milletvekilleri ve yurttaşlara biber gazı sıkıldı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, polisin özellikle gözünü hedef aldığını belirtti.

Özgür Çelik: Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok

Olaylar sürerken sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları kaydetti:

"İstanbul valisine ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor. Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor. Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok."