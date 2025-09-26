CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Atanan Kayyumun İtirazı Reddedildi

Haber: Oktay YILDIRIM-Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla sonuçlanan 2 Eylül tarihli İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararına yapılan itirazlar aynı mahkemede yapılacak duruşma ile görüşüldü. Mahkeme, YSK'nın Anayasa vurgusuyla devreye girmesiyle tamamlanan CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ne rağmen itirazı reddetti. İstinaf yolu açık olmak üzere kayyum uygulamasının devamına karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin ve arkadaşlarının CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasıyla sonuçlanan 2 Eylül tarihli kararına itirazları duruşma ile görüştü. Saat 10.00'da başlayan duruşmaya CHP avukatı Çağlar Çağlayan ile davacı Özlem Erkan ile avukatı Cevahir Kılıç katıldı.

Duruşma sonunda mahkeme, CHP avukatlarının itirazlarını reddederek istinaf yolu açık olmak üzere mevcut durumun devamına karar verdi.

Neler olmuştu?

2 Eylül kararı üzerine yüzlerce polisle CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukaya alınmış, CHP'li yurttaşlara, milletvekillerine biber gazı sıkılmış, zorla binaya girilmişti. Bunun üzerine 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin geçici tedbir kararı kapsamına girmeyen delegeler imza toplayarak olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

YSK'dan Anayasa vurgusu

Önceki gün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapılmaya başlanan kongre ise kayyum kararını veren mahkemenin verdiği yeni bir kararla durdurulmak istenmiş ancak aynı dakikalarda olağanüstü toplanan YSK tarafından başlayan kongrenin devamına karar verilmişti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kongre sürecinin durdurulmasının Anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün olmadığına vurgu yaparak, "Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Daha önce 2025/302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" demişti.