CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Abluka ve Sosyal Medya Tepkileri Üzerine Gözaltılar

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yüzlerce polis tarafından abluka altına alındığı anlarda sosyal medyadan tepki gösterenlere yönelik soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Seyrantepe'deki binası dün akşam 18.00 sıralarında çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından abluka altına alınmış, aynı dakikalarda İstanbul Valiliği abluka bölgesi başta olmak üzere bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yasağı ilan etmişti. O anlarda bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. "Suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 14 kişiden 9'unun gözaltına alındığı ve savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.