CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası Önünde Güvenlik Önlemleri

SARIYER'de bulunan CHP'nin eski İl Başkanlığı binası önünde bekleyiş sürüyor. Bina önünde ve çevresinde polis ekipleri nöbetine devam ederken, bina çevresindeki güvenlik önlemleri havadan görüntülendi.

2 Eylül'de İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal etti. Bu kararın ardından mevcut yönetim görevden alındı ve yerine Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu Geçici Kurul atandı. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi, Sarıyer'deki mevcut il başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Yeni adres olarak Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu bina geçici olarak İl Başkanlığı binası olarak belirlendi.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın bulunduğu Sarıyer'deki binanın etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik Kuvvet ekipleri binanın önündeki nöbetine devam ediyor.