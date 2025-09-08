CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası Kapatıldı, Yeni Adres Bahçelievler Oldu

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı yönetimi için görevlendirilen eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği ve dün geceden bu yana polis ablukasında bulunan Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. Edinilen bilgiye göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.

Mevcut il başkanlığı binasının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak kullanılmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresi, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bildirildi.

Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı seçildiği 8 Ekim 2023 tarihinden önce yaklaşık dört yıl süreyle Bahçelievler İlçe Başkanı görevini yürütmüştü.