Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı Ablukaya Alındı, Sosyal Medya Tepkileri Soruşturmaya Dönüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis tarafından abluka altına alınmasının ardından, sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 kişi tutuklandı.

(İSTANBUL) Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yüzlerce polis tarafından abluka altına alındığı anlarda sosyal medyadan tepki gösterenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 kişi tutuklandı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Seyrantepe'deki binası pazar akşamı 18.00 sıralarında çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından abluka altına alınmış, aynı dakikalarda İstanbul Valiliği abluka bölgesi başta olmak üzere bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yasağı ilan etmişti. O anlarda bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. "Suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 14 kişiden 9'u bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, 6 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına, 3 kişinin de tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında 10 kişinin ifadesinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Davutoğlu isyan etti: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.