CHP İstanbul İl Başkanlığı Ablukaya Alındı, Sosyal Medya Tepkileri Soruşturmaya Dönüştü

(İSTANBUL) Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yüzlerce polis tarafından abluka altına alındığı anlarda sosyal medyadan tepki gösterenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 kişi tutuklandı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Seyrantepe'deki binası pazar akşamı 18.00 sıralarında çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından abluka altına alınmış, aynı dakikalarda İstanbul Valiliği abluka bölgesi başta olmak üzere bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yasağı ilan etmişti. O anlarda bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. "Suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 14 kişiden 9'u bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, 6 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına, 3 kişinin de tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında 10 kişinin ifadesinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.