CHP İstanbul İl Başkanı Yolsuzluk Soruşturmaları İçin Belediyeleri Ziyaret Edecek

CHP İstanbul İl Başkanı Yolsuzluk Soruşturmaları İçin Belediyeleri Ziyaret Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan devlet yetkililerini desteklemek amacıyla belirlenen belediyeleri ziyaret edeceklerini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Biz, buradan toplandığımız heyetimizle birlikte Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gaziosmanpaşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz." dedi.

Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından parti yöneticileri ve bazı milletvekilleriyle il başkanlığı binasında toplantı yaptı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, oluşturulacak heyetlerle başkanları gözaltına alınan belediyeleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Çelik, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de gideceklerini dile getirerek, "Biz, buradan toplandığımız heyetimizle birlikte Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gaziosmanpaşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz. Her heyetimizde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, kadın ve gençlik yöneticilerimiz olacaklar." diye konuştu.

Şu anda Avcılar, Gaziosmanpaşa ile Büyükçekmece'de belediye önünde partililerin, bazı siyasi partilerin yöneticilerinin ve yurttaşların bulunduğunu kaydeden Çelik, "Şimdi buradaki heyetlerde oraları ziyaret ettikten sonra saat 15.00'te bu heyetimizle birlikte Vatan Caddesi'nde olacağız. Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde, Emniyet Müdürlüğü'nde ifade süreçleri devam eden yol arkadaşlarımızın süreçlerini takip edeceğiz. Üç belediyemizde de kararlı bir biçimde partililerimiz orada olmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Şubeli katılım bankası kurulması için BDDK'ya başvuru yapıldı

Türkiye'de yeni banka kuruluyor
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Büyükşehri grev vurdu! Sokaklarda çöpler dağ gibi
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.