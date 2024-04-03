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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oyların yeniden sayılmasına yönelik çifte standart iddiasında bulundu

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin, "Biz de Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Pendik'te, Ümraniye'de ve Zeytinburnu'nda oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdik. Ancak Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi olarak itirazımızı reddetmiş. Şimdi burada bir çifte standart var." dedi.

Çelik ve beraberindeki partililer, oyların yeniden sayılması kararı verilen Gaziosmanpaşa Yüksek Seçim Kuruluna gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Merkezin çıkışında gazetecilere konuşan Çelik, rakip siyasi partinin Beykoz ile Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılması yönünde bir itiraz gerçekleştirdiğini belirterek, "Gaziosmanpaşa'dan önce 1. ve 3. Seçim Kurulunda oyların yeniden sayılmasına yönelik karar çıktı. 2. Seçim Kurulu reddetti oyların yeniden sayılmasını. Ancak, seçim kurulundaki memur sonradan karar değiştirdi. 2. Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılması kararı vermiş oldu. Yani toplamda Gaziosmanpaşa'da 1, 2. ve 3. seçim kurulları oyların yeniden sayılmasına karar vermiş oldu." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 6 ilçede itiraz gerçekleştirdiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Biz de Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Pendik'te, Ümraniye'de ve Zeytinburnu'nda oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdik. Burada şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa'da yarın oyların sayılmasına yönelik karar çıktı. Ancak Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi olarak itirazımızı reddetmiş. Şimdi burada bir çifte standart var. Rakip siyasi partinin gerekçelerinin hepsi soyut gerekçeler. Oysa bizim itiraz ettiğimiz ilçelerde daha somut bazı hatalar var. İl Seçim Kurulunun, Yüksek Seçim Kurulunun bu sürece müdahale edeceğini, bu hukuksuzluğa bir son vereceğini düşünüyorum. Biz bunların hepsini sandıkta kazandık. Asla masa başında seçmen iradesinin değiştirilmesine izin vermeyiz."

Beykoz Yüksek Seçim Kuruluna da geçen Çelik, yetkililerden bilgi aldıktan sonra, dışarıda bekleyen partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Partililerden, kendilerine yönelik atılan olumsuz hiçbir slogana, slogan ile karşılık verilmemesini isteyen Çelik, şöyle konuştu:

"CHP'li yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Asla sloganlara slogan ile karşılık vermeyeceğiz. Büyük bir nezaketle, sükunetle, büyük bir coşkuyla bu sürecin takipçisi olacağız. Sandığa yansıyan seçmen iradesini korumak, hepimizin görevi. Beykoz halkı kararını vermiştir. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'dir. Hem Gaziosmanpaşa'da hem Beykoz'da sandığa yansıyan seçmen iradesini sizlerle koruyacağız. Sükunetle görevimizi yerine getireceğiz. İyi ki siz buraya toplandınız."

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Kaynak: AA / Güncel

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