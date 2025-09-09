CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Mitingine Davet Etti

Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, yarın Kadıköy'de düzenlenecek mitinge vatandaşları davet etti. Miting, 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, yarın Kadıköy'de düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenleyecek. Çelik, Kadıköy'den paylaştığı mesajında, "Kadıköy hazır, biz hazırız. Yarın 20.30'da Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşuyoruz." ifadesini kullandı.

