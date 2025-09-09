CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Mitingine Davet Etti
CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, yarın Kadıköy'de düzenlenecek mitinge vatandaşları davet etti. Miting, 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
CHP, yarın saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda miting düzenleyecek. Çelik, Kadıköy'den paylaştığı mesajında, "Kadıköy hazır, biz hazırız. Yarın 20.30'da Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşuyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel