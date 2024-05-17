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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbulluları eğitim mitingine davet etti

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın saat 13.00'te Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı eğitim mitingine İstanbulluları davet etti. Mitingde atanmayan öğretmenler, mülakata son, eğitimde şiddete dur, çağdışı müfredata hayır ve öğretmenlerin saygınlık ve itibarlarının korunması gibi konular ele alınacak.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın saat 13.00'te Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı eğitim mitingine İstanbulluları davet etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın Saraçhane Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan eğitim mitingi öncesi alandaki hazırlıkları birlikte takip etti.

İstanbulluları mitinge davet eden CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, şunları söyledi:

"Miting hazırlıklarımız devam ediyor. Atanmayan öğretmenler için, 'Mülakata son' demek için, eğitimde şiddete dur demek için, çağdışı müfredata hayır demek için, öğretmenlerimizin saygınlık ve itibarlarının korunması için Genel Başkanı'mız Sayın Özgür Özel'le bütün İstanbulluları buluşmaya davet ediyoruz. İstanbul'dan Türkiye'ye ses oluyoruz. Mitingimiz yarın, saat 13.00'te Saraçhane Meydanı'nda."

Kaynak: ANKA / Güncel

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