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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belgrad Ormanı'nın İBB'ye devredilmesi gerektiğini vurguladı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belgrad Ormanı'nın İBB'ye devredilmesi gerektiğini vurguladı
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belgrad Ormanı'nın İstanbul'un ekosistemi ve su kaynakları için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, ormanın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gerektiğini ifade etti. Çelik, ormanın milli park statüsüne geçirilmesinin yerel yönetimlerin ve halkın iradesine aykırı olduğunu savundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belgrad Ormanı'nın, işletme süresi sona eren İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yeniden devredilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda, partililer ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla bir araya gelen Çelik, Bahçeköy'den Neşet Suyu Tabiat Parkı'na yürüdü.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, Belgrad Ormanı'nın İstanbul'un nefesi, şehrin ekosistemi, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

İBB tarafından işletilen ormanlık alanın "milli parklar" statüsüne geçirilmek istendiğini kaydeden Çelik, bu süreçte halkın iradesinin ve yerel yönetimlerin söz hakkının hiçe sayıldığını öne sürdü.

Çelik, "Belgrad Ormanı'nın muhafaza ormanı statüsünden milli parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. İstanbul'un son kalan yeşil alanlarından Belgrad Ormanı'nın korunacağının garantisini bize kim verebilir?" ifadesini kullandı.

İstanbul'un akciğeri konumundaki Belgrad Ormanı'nın, İBB'ye yeniden devredilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Özgür Çelik, "Belgrad Ormanı İstanbullularındır, bu ormanlar İstanbul'a nefes veren binlerce yıllık bir mirastır. Bu mirası koruyacağız, bu mirasa hiç kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Belgrad Ormanı'nda işletme süresi sona eren İBB birimleri 23 Aralık'ta tahliye edilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı, ormandaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce işletileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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