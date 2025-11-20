Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Anayasa Mahkemesine Başvurdu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Anayasa Mahkemesine Başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yerel mahkemenin geçici tedbir kararının kaldırılması için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Seçme ve seçilme hakkı ile örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP İstanbul İl Yönetimine yönelik verdiği tedbir kararının kaldırılması için bireysel olarak Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuru yaptığını belirtti.

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, "Bugün Anayasa Mahkemesine seçme ve seçilme hakkımızın, örgütlenme özgürlüğümüzün ve Anayasal haklarımızın ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel olarak başvurumuzu gerçekleştirdik. İl başkanlığımızla ilgili (İstanbul) 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kayyum kararının durdurulmasını talep ettik." dedi.

Kendisinin 3 kez il başkanı olarak seçilip mazbatasını aldığını söyleyen Çelik, buna rağmen tedbir kararı olduğunu ve bu karara yapılan itirazın reddedildiğini kaydetti.

Üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları başvurunun da reddedildiğini aktaran Çelik, görevlerini yapmalarının engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.