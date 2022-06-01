CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ - Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşme işlemlerinin ardından dosyanın İnfaz Savcılığı'na gönderilmesiyle Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye olan Kaftancıoğlu, dışarda kendisini bekleyen partililere seslendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel