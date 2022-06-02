Kaftancıoğlu'na hakaret davasında beraat - Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı, SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmazla ilgili CHP genel merkezince hazırlanan broşür gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Altan Öymen, Muharrem Erkek ve Engin Altay'ın da arasında bulunduğu partililer de duruşmada hazır bulundu. Canan Kaftancıoğlu savunmasında, "Bir tweetten dolayı bu dava açılmış. Partimin saha çalışmasından dolayı bu tweeti attım. Bu tweetin neresinde Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret var bilmiyorum. Savcı bana bu tweetin neresinde hakaret olduğunu söylerse savunmamı yapacağım. Bu tweetimde hakaret yoktur. Parti çalışması yapmak hakaret değildir." dedi. Kaftancıoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, "Müvekkilim aslında basit bir okumayla birlikle hakaret içerikli bir tweet olmadığı açıktır. Mahkemenin araştırma gereği duymadan bu duruşmada beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Bahse konu broşür CHP Genel Başkanlığı tarafından hazırlanmış bir büroşürdür. Savcılığın açtığı soruşturmanın hangi aşamada olduğunun öğrenilmesini talep ederim" dedi.

CUMHURBAŞKANI VE SOYLU'NUN KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN"

BERAATINA KARAR VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel