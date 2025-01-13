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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestoda, iktidarın sosyal belediyecilik uygulamalarını hedef aldığını ve bu operasyonların CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabası olduğunu ifade etti.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından belediye önünde toplanan yurttaşlara seslendi. Çelik, "Böyle operasyonlarla CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyundaki algısını düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın belediyeye yönelik şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından çok sayıda CHP'li ve yurttaş, belediye önünde bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, burada toplananlara seslendi. "31 Mart günü Beşiktaş halkı yüzde 65 gibi bir oranla Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı seçti" diyen Çelik, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın toplam 31 tane meclis üyesi var. Cumhur İttifakı'ndan 31 Mart'ta bir tane bile meclis üyesi seçilmedi. Beşiktaş'ta seçilen 31 meclis üyesinin tamamı CHP'li Meclis üyesi. Beşiktaş Belediye Başkanımızın ve onun çalışma arkadaşlarının itibarına gölge düşürmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'ta sosyal belediyecilik uygulamaları gerçekleşiyor. Örneğin burada bir 'Öğrenci Ye' projesi başladı. Beşiktaş'ın öğrencileri, Beşiktaş'ın restoranlarından ücretsiz yemek yiyorlar. Üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan proje İstanbul'un ve Türkiye'nin başka yerlerinde uygulanıyor. Yine buradaki aşevinde de yoksul vatandaşlarımıza hizmetler veriliyor. Burada emekliler için, aileler için çok önemli sosyal destek projeleri gerçekleştiriliyor. Sadece Beşiktaş'ta değil, İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimiz çok önemli sosyal belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyorlar. İşte tam da bu operasyonları bunun için yapıyorlar. 2019'dan beri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de sosyal belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyor. İşte bunu hazmedemiyorlar. Çünkü kendileri emekliye 14 bin lirayı reva görüyorlar. Asgari ücretliye 22 bin lirayı reva görüyorlar. Yani halkı yoksullaştırıyorlar, onlar halkı yoksullaştırdıkça, onlar vatandaşlarımızı sefalete sürükledikçe CHP'li belediyeler sosyal desteklerle komşularımızın, yurttaşlarımızın yanında oluyorlar. Bu ne anlama geliyor, biliyor musunuz? İlk erken seçimde CHP'nin iktidar olacağı anlamına geliyor. İşte böyle operasyonlarla CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyundaki algısını düşürmeye çalışıyorlar. Bugün ihaleler üzerinden bir soruşturma başlattılar."

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki
Kaynak: ANKA / Güncel
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Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
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