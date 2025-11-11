CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten İmamoğlu iddianamesine sert eleştiri

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Art niyet, iddianamenin giriş bölümünden açık edilmiştir. İddianamenin henüz başlangıç kısmında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının hedef alındığı açıkça ortaya koyulmuştur. AKP Grup Toplantısında kullanılan 'ahtapot'" tabiri olduğu gibi iddianamede kullanılmıştır" dedi.

Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB hakkında hazırladığı iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Artniyet, iddianamenin giriş bölümünden açık edilmiştir. İddianamenin henüz başlangıç kısmında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının hedef alındığı açıkça ortaya koyulmuştur. AKP Grup Toplantısında kullanılan 'ahtapot' tabiri olduğu gibi iddianamede kullanılmıştır. Meselenin özetlendiği başlangıç kısmı gösteriyor ki; hukuki olarak bir zırva, siyasi olarak acziyet belgesi, tarihsel olarak utançla anılacak bir ibret vesikasıdır. Hak, halk ve hakikat kazanacak."