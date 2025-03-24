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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Gözaltına Alınan Yurttaşların Hukuki Süreçlerini Takip Ettiklerini Açıkladı

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, protestolar sırasında gözaltına alınan yurttaşların hukuki süreçlerinin Vatan Emniyet'te takip edildiğini ve sağlık hizmetlerinin sağlandığını açıkladı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hukuk komisyonundaki avukatların gözaltına alınan yurttaşların süreçlerini Vatan Emniyet'te takip ettiğini bildirdi. Çelik, gazdan olumsuz etkilenen ve darp sonucu yaralananlara da oluşturulan revirlerde acil müdahalelerin yapıldığını aktardı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu protestoları sırasında gözaltına alınanlara hukuki destek sağlandığını ifade etti.

Çelik, "Hukuk komisyonumuzdaki avukatlarımız bugün gözaltına alınanların süreçlerini Vatan Emniyet'te takip ediyor. Gazdan olumsuz etkilenenler ve darp sonucu yaralananlara da oluşturduğumuz revirde acil müdahaleler yapıldı. Eylemlerde uğradıkları hak ihlalleri sebebiyle hukuki desteğe ihtiyacı olanlar için destek hattı numaralarımızı bir kez daha hatırlatıyorum." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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