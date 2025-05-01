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CHP İstanbul İl Başkanı: 372 Vatandaş Gözaltına Alındı

CHP İstanbul İl Başkanı: 372 Vatandaş Gözaltına Alındı
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 372 vatandaş için hukuksal süreçlerin takip edileceğini duyurdu.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin, "Tespitlerimize göre 1 Mayıs'ta anayasal hakkını kullanmak isteyen 372 vatandaşımız gözaltında. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yapılan kutlamalarda gözaltına alınanların sayısını paylaştı.

Çelik, "Tespitlerimize göre 1 Mayıs'ta anayasal hakkını kullanmak isteyen 372 vatandaşımız gözaltında. Bir kısmı Vatan Emniyet'te, bir kısmı Gayrettepe Emniyet'te. Hukuk komisyonumuz ve milletvekillerimizle gözaltı süreçlerinin takipçisiyiz. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Kamuoyuna da yansıyan şiddet görüntüleriyle ilgili de hukuksal süreci takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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