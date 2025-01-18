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CHP İstanbul'da İktidarı Devralma Sürecini Başlatıyor

CHP İstanbul'da İktidarı Devralma Sürecini Başlatıyor
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleriyle ilgili yaşanan gelişmeler hakkında birden fazla eylem ve miting planladıklarını, bu sürecin iktidarı devralma süreci olacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleriyle ilgili yaşanan sürece ilişkin, "Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak." dedi.

CHP TBMM grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, partinin İstanbul İl Başkanlığında kapalı olarak toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başarır, çok verimli geçen toplantıda milletvekillerinin Beşiktaş ve Esenyurt sürecine dair fikirlerini aldıklarını söyledi.

Başarır, zor günlerden geçtiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ta yaşananları hepimiz gördük. Gözaltı işlemlerinden tutuklama kararına kadar tam bir hukuksuzluğu yaşadık ama hukuksuzluk ve baskı devam ediyor. Önce bir cezaevi, sonra Paşakapısı Cezaevi. Paşakapısı Cezaevi'nde odası değiştiriliyor. Gece saatlerinde belediye başkanımız tam uyuyacakken, 'Vazgeçtik buradan da sizi Silivri'ye götürüyoruz.' diyorlar. Bakın, Metris, Paşakapısı, Silivri. Türkiye'de bunu yaşayan başka bir yurttaşımız yok, bırakın belediye başkanını. Cezaevleri Adalet Bakanlığına bağlı. Bu durumda utanç duyuyoruz bundan. Bu yaşadıklarımızdan gerçekten üzgünüz, Türkiye üzgün."

Toplantıda bazı kararlar aldıklarını dile getiren Başarır, "Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak." dedi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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