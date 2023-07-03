CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Eğirdir Gölü'nün Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olduğunu Belirtti

CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Eğirdir Gölü'nün ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek TBMM araştırması açılmasını istedi. Halıcı, 'İklim değişikliğiyle beraber hızlıca ve gözle görülür derecede değişen doğa şartları ile birlikte alınması gereken önlemler ve atılması gereken acil adımlar mutlaka tüm kamu yapılanmalarının ve siyaset kurumunun gündeminde yer almalıdır. Gerekli tedbirler bir an önce alınmazsa Eğirdir Gölü ve havzası yok olacak' dedi.

CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Eğirdir Gölü'nün ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek TBMM araştırması açılmasını istedi. Halıcı, "İklim değişikliğiyle beraber hızlıca ve gözle görülür derecede değişen doğa şartları ile birlikte alınması gereken önlemler ve atılması gereken acil adımlar mutlaka tüm kamu yapılanmalarının ve siyaset kurumunun gündeminde yer almalıdır. Gerekli tedbirler bir an önce alınmazsa Eğirdir Gölü ve havzası yok olacak" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Eğirdir Gölü ve havzasıyla ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Eğirdir Gölü'nün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilmiş olduğunu belirten Halıcı, "Eğirdir Gölü alanı içerisinde Cumhurbaşkanlığınca 5 Ocak 2021 tarih ve 3357 sayılı kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alanın ilan ve tescili yapılarak 6 Ocak 2021 tarih ve 31356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bunun sonucunda da Eğirdir Gölü Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı statülerine kavuşmuştur" dedi. Halıcı, şunları kaydetti:

"ÇOK SAYIDA GÖLET, BARAJ VE HES YAPILMASI SEBEBİYLE YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILMAKTADIR"

Eğirdir Gölü, Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı ve doğal içme suyu olması; Göller Bölgesi'nde içme suyu, kullanma suyu ve tarım sulamasında kullanılması nedenleriyle stratejik ve hayati bir öneme sahiptir. Eğirdir Gölü ve bölgesi çeşitli ve zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bununla birlikte turizm bölgesi olarak endemik bitki ve kuş gözlemciliği, foto safari, doğa yürüyüşü, dağcılık, yamaç paraşütçülüğü, su sporları, yayla, kamp-karavan da yapılabilmektedir. Hem doğal güzelliğiyle hem de içerisindeki çeşitliliğiyle bu derece önemli, verimli ve değerli havza; kontrolsüz ve bilinçsiz olarak tarım arazilerinde vahşi sulama yapılması, denetimsiz olarak açık kanallarla kilometrelerce uzaklığa su taşınması, havzayı besleyen akarsu, dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj ve HES yapılması sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaktadır.

"GEREKLİ TEDBİRLER BİR AN ÖNCE ALINMAZSA EĞİRDİR GÖLÜ VE HAVZASI YOK OLACAK"

İklim değişikliğiyle beraber hızlıca ve gözle görülür derecede değişen doğa şartları ile birlikte alınması gereken önlemler ve atılması gereken acil adımlar mutlaka tüm kamu yapılanmalarının ve siyaset kurumunun gündeminde yer almalıdır. Gerekli tedbirler bir an önce alınmazsa Eğirdir Gölü ve havzası yok olacak. Üç milyon yıl önce oluştuğu kabul edilen, tektonik göl olan doğa harikası Eğirdir Gölü'nün ve havzasının yaşatılması; gelecek nesillere aktarılması ve insanlık mirasına bırakılması siyaset üzeri bir konu olup; TBMM'nin de Anayasal ve çalışma sorumluluğunun içinde yer almaktadır. Bununla birlikte tarafı olduğumuz Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi gereğince de gölü ve havzayı korumak başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere de insanlığa karşı olan borcumuzdur."