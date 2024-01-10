CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı: Özgür medya demokrasinin dördüncü ayağıdır

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Çağdaş demokrasilerde hukukun üstünlüğü, özgür medyaya; özgür medya da hukukun üstünlüğüne bağlıdır. Birisi olmadan diğerinin yaşama şansı yok" değerlendirmesini yaptı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Halıcı, Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye'nin 180 ülke arasında 165'inci sırada olduğunu belirterek "Haber alma özgürlüğü sadece Anayasal bir vatandaşlık hakkı değil, aynı zamanda demokrasinin yasama, yürütme, yargı erklerinin bağımsızlığının işaret edildiği üç ayağın yanındaki olmazsa olmaz dördüncü kuvveti olan diğer ayağıdır. Çağdaş ülkelerde medya özgürlüğü en az hukukun üstünlüğü kadar önemlidir. Bunlardan birisinin olmadan diğerinin yaşama şansının olmadığı herkesçe anlaşılmalıdır. Gazeteciler sadece gerçekleri haber yapmamakta; aynı zamanda toplum adına kamusal denetim de yapmaktadır" dedi.

Halıcı'nın değerlendirmeleri şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' diyerek Cumhuriyet rejiminin aynı zamanda bir özgür medya sistemi olduğuna işaret etmiştir. Ancak ülkemizde gazetecilik son yıllarda sürekli artan baskılar sebebiyle yapılması en zor mesleklerden biri haline gelmiş bulunuyor. Ne yazık ki bu 10 Ocak'ı da düşünceleri nedeniyle cezaevlerinde tutulan gazetecilerin çok olduğu, medya mensuplarının politik düşünceleri, yazıları ya da haberlerinden dolayı fiilen saldırıya uğradıkları, pek çok medya mensubunun iktidar yanlısı olmaması sebebiyle yalnızlığa mahküm edildiği aşikardır.

"ÖZGÜR MEDYA DEMOKRASİNİN DÖRDÜNCÜ AYAĞIDIR"

Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olan medyanın çalışmalarının iktidar tarafından çeşitli biçimlerde engellenmesi, medyanın tek ses haline getirilmek istenmesi demokrasimizin önündeki en büyük engellerdendir. Keza bir ülkenin demokrasi ile yönetildiğinin en büyük kanıtı gazetecilerin özgürlüğü ile doğru orantılıdır. Çağdaş demokrasilerde hukukun üstünlüğü, özgür medyaya; özgür medya da hukukun üstünlüğüne bağlıdır. Birisi olmadan diğerinin yaşama şansı yok.

"GAZETECİLER YALNIZ DEĞİL"

Meslek onurunu korumak için her türlü baskı, sansür ve karartmaya karşı çalışan bütün gazetecilerin gününü kutluyorum. Onların asla yalnız olmadığını belirterek; halkın haber alma özgürlüğü için çalışırken katledilen bütün gazetecileri saygı ve şükranla anıyorum."