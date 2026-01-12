Murat Bakan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Dışişleri Bakanı Fidan'a "İran Kaynaklı Düzensiz Göçe" İlişkin Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İran'da artan iç karışıklıklar, güvenlik müdahaleleri ve ekonomik sorunların Türkiye'nin doğu sınırlarında yeni bir düzensiz göç dalgası riski doğurabileceğini belirtti. CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "İran kaynaklı olası kitlesel göçe yönelik acil eylem planı bulunup bulunmadığına"; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da "olası bir askeri müdahalenin göç baskısını artırıp artırmayacağına yönelik risk değerlendirmelerine" ilişkin soru önergeleri yöneltti.

CHP'nin İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, "İran'ın Türkiye'ye komşu bölgelerinde yaşanan gelişmelerin göç ve insan kaçakçılığı baskısını artırabilecek nitelikte olduğunu" ifade ederek, "bölgesel istikrarsızlığın Türkiye'nin dış politika ve sınır güvenliği açısından dikkatle yönetilmesi gerektiğini" vurguladı.

Bakan, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya, "2024 ve 2025 yıllarında İran uyruklu düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye giriş teşebbüsü ve yakalanma sayıları, İran üzerinden Türkiye'ye gelen üçüncü ülke vatandaşlarının sayıları ile İran kaynaklı olası kitlesel göçe yönelik acil eylem planı bulunup bulunmadığını" sordu. Ayrıca önergede, Türkiye–İran sınır hattında personel, fiziki ve elektronik sınır güvenliği kapasitesinde artış yapılıp yapılmadığı, insan kaçakçılığı şebekelerine yönelik operasyon sayıları, geri gönderme merkezlerinin mevcut kapasitesi ve güvenlik birimlerince alınan önleyici tedbirlere ilişkin sorular yer aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan'a yöneltilen önergede ise, "Türkiye ile İran arasında sınır güvenliği ve düzensiz göç konusunda yürütülen diplomatik temaslar, uluslararası kuruluşlarla olası koordinasyon planları, Türkiye'nin İran'daki diplomatik temsilciliklerine ilişkin güvenlik ve tahliye planlarının güncellenip güncellenmediği ile olası bir askeri müdahalenin göç baskısını artırıp artırmayacağına yönelik risk değerlendirmelerine" ilişkin sorular yer aldı.