CHP: İletişim Başkanlığı Harcamaları Devasa Boyuta Ulaştı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İletişim Başkanlığı'nın harcamaları Fahrettin Altun'un görevden alındığı temmuz ayında 1 milyar 25 milyon TL ile zirve yaptı. Neredeyse diğer aylara göre iki kat artış var. Basın ve ifade özgürlüğünü daraltanlar, gazetecileri hedef gösterenler, milletin vergilerini sömürmenin, bu israfın hesabını mutlaka vermelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın harcamalarını mercek altına aldığını belirterek, "İletişim Başkanlığı harcamalarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla yarış halinde. Memlekete hiçbir faydası olmayan İletişim Başkanlığı, Türkiye markasını güçlendirmek iddiasıyla yola çıktı ancak gelinen noktada Saray'ın kara propaganda organına dönüştü. Su gibi para harcayan İletişim Başkanlığı, ocak ayında 445 milyon 414 bin TL, şubat ayında 704 milyon 144 bin TL, mart ayında 416 milyon 233 bin TL, nisan ayında 624 milyon 954 bin TL, mayıs ayında 507 milyon 619 bin TL, haziran ayında 436 milyon 609 bin TL, temmuz ayında 1 milyar 25 milyon TL, ağustos ayında 429 milyon 474 TL, eylül ayında 616 milyon 701 bin TL olmak üzere toplam 5 milyar 206 milyon 661 bin TL harcadı. Yıl sonu bütçesi 6 milyar 155 milyon 14 bin TL olan İletişim Başkanlığı'na bütçe yetmeyecek gibi duruyor" ifadesini kullandı.

1 günde bin 142 emeklinin maaşı

Bulut, İletişim Başkanlığı'nın günlük 19 milyon 284 bin TL harcadığını belirterek, "En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğu Türkiye'de, İletişim Başkanlığı, 9 ayda 308 bin 426 emeklinin, 1 ayda 34 bin 270 emeklinin 1 günde 1.142 emeklinin, 1 saatte 48 emeklinin maaşını harcadı. İletişim Başkanlığı'nın harcamalarını 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücret üzerinden değerlendirdiğimizde 9 ayda 235 bin 517 asgari ücretlinin, 1 ayda 26 bin 169 asgari ücretlinin, 1 günde 873 asgari ücretlinin, 1 saatte 36 asgari ücretlinin parasını harcadı" dedi.

Bulut, şunları kaydetti:

"İsrafta birbirleriyle yarış halindeler. Özellikle Fahrettin Altun'un görevden alındığı temmuz ayındaki devasa harcama dikkat çekici. İletişim Başkanlığı artık kamu kaynaklarını halkı bilgilendirmek için değil, iktidarın propagandasını finanse etmek için kullanıyor. Vatandaş geçim derdindeyken, bir kurumun her gün 19 milyon lira harcaması kabul edilemez. Basın ve ifade özgürlüğünü daraltanlar, gazetecileri hedef gösterenler, milletin vergilerini sömürmenin, bu israfın hesabını mutlaka vermelidir. İletişim Başkanlığı, adeta Saray'ın yansıması haline gelmiş; şeffaflık ve hesap verebilirlik yerine, lüks ve gösterişle anılır olmuştur. Bu anlayış değişmedikçe ne bütçe yeter ne de sefalet ücretlerine mahküm edilen, emekliye, emekçiye kaynak bulunur.

