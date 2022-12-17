CHP ilçe gençlik kolları başkanına "izinsiz afiş asmak"tan para cezası verildi Güncel Haberler CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı A.D, ilçedeki bir üst geçide izinsiz afiş astığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı A.D, ilçedeki bir üst geçide izinsiz afiş astığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. İlçedeki bir üst geçide, izinsiz afiş asılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Afişi astığı tespit edilen A.D'nin emniyette ifadesine başvuruldu. A.D'ye, "Kabahatler Kanunu"nun ilgili maddesi gereğince 581 lira idari para cezası verildi. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Hisarcık Gençlik Güncel Haberler

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