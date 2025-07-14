CHP İlçe Başkanı'na Türk Bayrağını Aşağılama Suçlaması

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde CHP İlçe Başkanı Sedat Karakaya hakkında, partisi tarafından düzenlenen imza kampanyasındaki stantta Türk bayrağının masa örtüsü olarak kullanıldığı iddiasıyla 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan 3 yıl hapis cezası talep edildi.

Kemer CHP İlçe Başkanlığı, 4 Nisan'da Arslanbucak Pazar Yeri'nde Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla imza kampanyası düzenledi. 9 Nisan'da AK Parti İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, tarafından CHP standındaki Türk bayrağının masa örtüsü olarak kullanıldığı, bayrak üzerine su bardakları, pet şişeler, tabaklar gibi çeşitli eşyalar yerleştirildiği, diğer Türk bayrağının da masa altına düşerek yerlerde süründüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Sosyal medyada stant fotoğraflarının paylaşılması ve ihbar üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, CHP İlçe Başkanı Sedat Karakaya'nın emniyetteki ifadesine yer verildi. Karakaya'nın ifadesinde şunlar yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi öncülüğünde imza kampanyası adı altında Kemer Kaymakamlığına vermiş olduğu yazılı dilekçede belirtilen yerlerde stant açma faaliyetleri düzenledik. Fotoğraf stant açma faaliyetleri esnasında çekildi. Masa üzerindeki Türk bayrağını kendim serdim. Bayrak masa üzerinde ve yer ile teması bulunmuyor. Fotoğraf çekerken havanın rüzgarlı olması nedeniyle fotoğraf karesinde Türk bayrağının kırışık gözükmemesi için dört ucundan yere ip ile sabitledik. Çekimden sonra yere sabitlenmiş dört ucun iplerini söktük. Fotoğraf açısından bayrağın uçları yerde sürünüyor gibi görünüyor. Kesinlikle Türk bayrağına hakaret amaçlı bir harekette bulunmadık."

İddianamede Karakaya'nın, siyasi organizasyon kapsamında kamuya açık bir alanda, Türk bayrağını masa örtüsü olarak serip üzerine çeşitli eşya yerleştirilmesine izin verdiği belirtildi. Karakaya'nın diğer bayrağın da masa altına düşmesi nedeniyle bayrağın yıpratılması ve aşağılanmasına sebebiyet verdiği ifade edilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Bayrağın bu şekilde amaç dışı, özensiz ve aşağılayıcı biçimde kullanılması, devletin egemenlik alametlerinden biri olan Türk bayrağına karşı, özgü kanunla da korunan değer kapsamında yasaklı eylemler gerçekleştiğinden eylem 5237 sayılı TCK'nın 300. maddesi kapsamında suç oluşturmaktadır. Olayın kamuya açık alanda gerçekleşmiş olması, bayrağın masa örtüsü olarak işlevlendirilmesi ve üzerine eşya konulması, olayın sosyal medyada yayılmış olması, toplumda infial yaratabilecek nitelikte olması nedeniyle fiilin 'aleni aşağılama' ve 'sembol değeri yıpratma' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

İddianamede, Karakaya'nın 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi talep edildi.