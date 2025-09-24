Haberler

CHP İl Kongresi Mahkeme Kararıyla Durduruldu, Borsa Sert Düşüş Yaşadı

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulmasına karar verdi. Bu gelişme sonrası BIST 100 endeksi sert bir düşüş yaşadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, durumu sorgulayarak borsa üzerindeki etkileri eleştirdi.

(ANKARA) - İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebi sonrası BIST 100 endeksinde sert düşüş yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, konuya ilişkin, "Hisseleri düşük seviyeden kimler aldı? Borsa yükselişe geçince kimler sattı? Yarım saat içinde bu vurguna kimler imza attı" diye sordu.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliği'ne ve Sarıyer Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderdi.

Yazıda, il kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkemenin tedbiren verdiği eski kararına aykırı olduğu savunuldu.

Kararın basına yansımasının BIST 100 endeksi 11.352 puandan 11.133 puana kadar geriledi.

CHP Genel Sayman'ı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, düşüşe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AKP güdümündeki yargı, ekonomi üzerindeki en büyük vesayet olmuştur. Kanun dışı yargı kararlarıyla rezervler satılıyor, borsada sert hareketler meydana geliyor. İstanbul kurultayına yargı darbesi teşebbüsüyle borsada sert satışlar yaşandı. Hisseleri düşük seviyeden kimler aldı? Borsa yükselişe geçince kimler sattı? Yarım saat içinde bu vurguna kimler imza attı?"

Kaynak: ANKA / Güncel
