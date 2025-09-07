Haberler

CHP İl Başkanı Özgür Çelik'ten Polise Tepki

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girişleri engellemesine karşı çıkarak, üyelerin kendi il binasına gelmesinin en doğal hakları olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Görevden uzaklaştırılan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesi üzerine, "CHP İstanbul İl binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir. Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur" ifadelerini kullandı.

Çelik, polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesi üzerine, sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

Özgür Çelik, "CHP İstanbul İl binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir. Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur" ifadelerini kullandı.

